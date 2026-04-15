Златна земя. Цената на нивите полудя

Пазарът на земеделската земя в България рядко попада в центъра на общественото внимание. И все пак той е един от най-мащабните - актив, който засяга милиони семейства, наследници и малки общности.

Според Евгений Орашъков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи около 3.5 милиона българи притежават ниви. Това е огромна маса собственици, но с изненадващо пасивно поведение. В повечето случаи земята се отдава под наем или аренда, а решенията се свеждат до избор на ползвател и договаряне на рента. Реалното управление остава в ръцете на малък брой професионални играчи - земеделски производители и фирми, които обработват големи масиви.

Така се оформя особен пазар: много собственици, но малко активни участници. Много земя, но ограничено предлагане. Много интерес, но малко динамика.

Къде са цените днес

Официалните данни за 2024 г. поставят средната цена на земеделската земя около 868 евро на декар. Но зад тази средна стойност се крият огромни регионални разлики.

Добруджа остава безспорният лидер - в област Добрич нивата вече надхвърлят 1200 евро на декар, а в някои сделки сумите са значително по-високи. Силистра се движи в диапазона 1000–1200 евро. Северна България като цяло остава под психологическата граница от 1000 евро, докато Северозападът - Монтана и Враца, се задържа около 800–900 евро.

Разликите не са случайни. Те отразяват почвеното качество, климатичните особености, близостта до Дунава, структурата на стопанствата и конкуренцията между арендатори. Там, където земята е плодородна и има силни производители, цените естествено се покачват.

Стабилен пазар, без еуфория

По думите на Орашъков пазарът днес е спокоен и далеч от еуфорията отпреди няколко години. Земеделските производители купуват целенасочено — те знаят какво търсят и какво могат да очакват от даден парцел. Инвеститорите, които търсеха бърза печалба, вече са се оттеглили. Останали са тези, които гледат на земята като на дългосрочен актив.

Доходността - новият ориентир

В новата пазарна среда ключовият въпрос е доходността. Тя идва от две места: рентата и евентуалното поскъпване на земята. В момента доходността се движи между 2% и 4% годишно - стойности, които поставят земеделската земя в пряка конкуренция с жилищните имоти. Разликата е, че земята изисква по-малко оперативни грижи и е по-слабо зависима от икономическите цикли.

Рентата остава основният източник на доход за собствениците. Кампанията за 2024–2025 г. премина без съществени промени - силната реколта при есенните култури, особено пшеницата, задържа нивата стабилни. България отчете рекордни 7.6 млн. тона пшеница — най-високият резултат за последните 25 години. Това компенсира по-слабите добиви при слънчогледа и царевицата.

Перспективата за следващата година е умерено оптимистична: влагозапасеността е добра, зимните култури се развиват нормално, но разходите за горива и торове продължават да оказват натиск.

Европейският контекст

За последното десетилетие цената на земеделската земя у нас е нараснала 2.4 пъти — от 363 евро на декар до 868 евро. Въпреки това България остава сред страните с по-достъпна земя в ЕС. Румъния е по-евтина, но държави като Нидерландия са на друг полюс - там се отглеждат култури с висока добавена стойност, което прави сравненията условни.

Българската земя вече не е „евтина“ - нито сантиментално, нито финансово. Пустеещите ниви от началото на 2000-те са обработени, а обработваемата площ е стабилна - около 35 млн. декара. Това създава естествена опора за цените.

Спорът за договорите

Една от най-чувствителните теми в сектора е продължителността на договорите за ползване. Пазарът се е ориентирал към едногодишни договори - те дават гъвкавост и позволяват бърза реакция при некоректен ползвател. Дългосрочните аренди носят административно удобство, но крият риск: прекратяването им минава през съдебна процедура, която може да продължи години.

Идеите за административно въвеждане на минимален срок - например 7 години, срещат силна съпротива. Аргументът е, че подобна мярка би ограничила правото на собственост и би поставила малките собственици в неблагоприятна позиция.

Какво трябва да знаят собствениците

За да се избегнат проблеми, експертите препоръчват собствениците да разполагат с пълен комплект документи — нотариален акт, удостоверение за наследници, данъчна оценка и характеристика на имота. Пазарът е чувствителен към коректността, а професионалните фирми за управление на земя могат да дадат реална оценка за стойността на имота. Работата с анонимни посредници, обяви по входовете и флайери крие сериозни рискове.

