НОИ с ключова новина за пенсиите. Промяната

Размерът на средния осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Цифрата е изключително важна, защото служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро. Средният осигурителен доход за страната за януари 2026 г. беше 1006,70 евро.

