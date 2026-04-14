Тръмп се скара на Мелони. Причината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към италианския премиер Джорджа Мелони, съобщиха в. „Кориере дела сера“ и АНСА, цитирани от БТА.

„Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната“, заяви Тръмп в интервю по телефона за „Кориере дела сера“. Той визира войната в Иран и това, че Мелони на няколко пъти заяви, че Италия не иска да бъде въвличана в този конфликт. Мелони не откликна и на призива на Тръмп да участва в обезопасяване на Ормузкия проток, докато в региона се водят бойни действия. Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пък не разреши достъпа на американски бойни самолети до военна база в Сицилия, откъдето те да потеглят за ударни мисии срещу Иран, припомнят медиите.

В интервюто за „Кориере дела сера“ Тръмп заяви, че не е разговарял от известно време с Мелони, която беше смятана за близка до него. Тръмп поясни, че не е говорил с Мелони, защото „тя не иска да ни помага с НАТО, не иска да ни помага да се отървем от ядреното оръжие (на Иран)“.

„Тя е много различна от онова, което аз мислех“, заяви още Тръмп по адрес на Мелони.

Тези критики се посипаха по главата на Мелони само месец след като в друго интервю за „Кориере дела сера“ Тръмп похвали Мелони и я нарече „приятел“ и „велик лидер“, който "винаги се опитва да помогне“. Тогава тези думи бяха изречени, след като Мелони изпрати бойна фрегата край Кипър, тъй като Кипър стана косвена жертва на конфликта в Иран, припомня АНСА.

„Това не е вече същият човек и Италия няма да бъде същата страна, каквато беше“, отбеляза сега американският президент в пред „Кориере дела сера“, визирайки италианската лидерка.

"Харесва ли ви фактът, че вашата министър-председателка не прави нищо, за да получи петрол?“, заяви още Тръмп, обръщайки се директно към италианците. „Дали това се харесва на народа? Не мога да си го представя. Потресен съм от нея. Мислех, че тя е смела, но съм грешал“, заяви Тръмп, напълно игнорирайки факта, че Мелони беше първата лидерка на страна членка на ЕС, на НАТО и на Г-7, посетила региона на Залива в момент, в който там се водеха бойните действия и говорила там именно за енергийните доставки за Италия. Мелони посети и с тази цел преди това Алжир, за да гарантира увеличение на доставките на природен газ и на петрол за Италия на фона на спрените доставки от Залива.

