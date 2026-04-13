Тръмп за папата: "Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че „не е голям почитател" на Папа Лъв XIV, след като понтификът публично призова за мир.

„Не съм голям почитател на Папа Лъв. Той е много либерален човек и не вярва в спирането на престъпността", каза Тръмп пред журналисти на Съвместна база Андрюс в Мериленд, обвинявайки папата, че „си играе с държава, която иска ядрено оръжие". Тръмп повтори коментарите с публикация в Truth Social: „Не искам папа, който смята, че е наред, че Иран притежава ядрено оръжие."

"Папа Лъв е СЛАБ (главните букви са на Тръмп) по отношение на престъпността и е ужасен по отношение на външната политика", написа още президентът.

Президентът на САЩ посочи, че за избора на Лъв влияние е оказал фактът, че е американец, и добави, че папата трябва да бъде "благодарен" за това. "Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана", посочи републиканецът.

В събота 70-годишният американски понтифик умоли лидерите да сложат край на насилието от базиликата „Свети Петър": „Стига с идолопоклонничеството пред себе си и парите! Стига с демонстрацията на сила! Стига с войната!" По-рано, когато Тръмп е отправил геноцидни заплахи срещу Иран - казвайки „Цяла цивилизация ще умре тази нощ, за да не се върне никога" - папата е осъдил „наистина неприемливото" изявление и е призовал страните да се върнат на масата за преговори. По-рано този месец той е приветствал примирието между САЩ и Иран като „знак на истинска надежда", предаде БГНЕС.

Вашингтон и Ватикана наскоро отрекоха съобщения за разрив. В петък ватикански служител отрече съобщения, публикувани във „Фри Прес" - отхвърлени от Пентагона като „изкривени" - че висш американски военен служител е изнесъл „горчива лекция" на ватиканския пратеник кардинал Кристоф Пиер. Според публикацията кардиналът е бил извикан в Пентагона, където заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби уж му е казал, че САЩ „имат военната мощ да правят каквото искат - и Църквата по-добре да застане на тяхна страна". Ватиканският говорител Матео Бруни заяви, че изложеното „по никакъв начин не съответства на истината".

Въпреки взаимните уверения, Светият престол и Белият дом открито са в разногласие относно масовата кампания за депортации на администрацията на Тръмп - която папата нарече „нечовешка" - и използването на военна сила в Близкия изток и Венецуела. Мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад приключиха рязко в събота, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон е изложил „последната и най-добра оферта".

