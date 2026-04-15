Още една стрелба в турско училище-9 жертви и 13 ранени

Стрелба в училище в турския окръг Кахраманмараш завърши с жертви и ранени. Един учител и осем ученици са загубили живота си. 13 души са ранени, като шестима от тях - тежко. Причините за стрелбата все още не са ясни, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

По първоначални данни изстрелите са произведени в средното училище "Айсел Чалък" в град Кахраманмараш. Нападателят е ученик в 8 клас, съобщи валията на Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюер. Той е отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя, съобщава телевизия Ен Ти Ви. Баща му, който е бивш служител в областта на сигурността, е задържан заради предложения, че оръжията са негови.

Министърът на образованието Юсуф Текин и вътрешният министър Мустафа Чифтчи пътуват към мястото. Районът около училището е отцепен, има засилено полицейско присъствие, съобщава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Заради стрелбата следващите два дни ще бъдат неучебни в Кахраманмараш.

Това е вторият случай на стрелба в училище в Турция, след като във вторник стрелец проникна в сградата на училище в окръг Шанлъурфа и рани 16 души, а след това се самоуби.Извършителят е бивш възпитаник на учебното заведение, в което учил до девети клас, след което се е преместил да учи на друго място. Във връзка с инцидента четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.

