Мъж, с прякор Слона, е задържан за зверството срещу Вероника

Мъж, с прякор Слона, е задържан във връзка с убийството на 23-годишната Вероника Здравкова, съобщи Нова ТВ. Информацията не е потвърдена. Смята се,...