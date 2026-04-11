Бащата на Сияна разкри за какво ще се бори в парламента

Със сигурност ще влезем в парламента, защото за нас има скрит вот. Ние сме антисистемни и хората, които живеят в малките населени места, които са огромна част от нашите избиратели, се страхуват да кажат, че ще гласуват за нас. Не бихме си партнирали с ДПС и ГЕРБ. Всички останали трябва да приемат това, което ние предлагаме, и тогава можем да говорим за някаква подкрепа от наша страна. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” Николай Попов, който е кандидат-депутат от коалиция „Сияние”. Попов е баща на малката Сияна, която загина на пътя, пометена от тир-убиец.

"Сияние” обединява най-различни хора, които са пострадали от системата, но и хора, които знаят кои са нейните недъзи и могат да направят тази промяна, която е така необходима. Има конкретни неща, които са нашите червени линии, от които няма да отстъпим - те са свързани с правосъдие, здравеопазване, строителство на пътища. Не обещаваме много, но ако бъде направено малкото, което предлагаме, ще живеем по един много различен начин", заяви Попов.

"За нас правосъдната реформа не се изразява в това да сменим един магистрат с друг, който да бъде приближен до нас и чрез него да осъществяваме власт. Първо трябва да бъдат извадени всички политически зависимости от съдебната система. Не трябва да има никакви партийни квоти, те трябва да бъдат граждански", посочи Попов и допълни, че изборът на членове на ВСС може да става пряко на местни избори.

По думите му другият проблем в момента са съдебните заседатели. "Те са избирани от общинските съвети, тоест, където имаме политически мнозинства на определена партия, може да има и политическо влияние с поставяне на покорни съдебни заседатели. Проблемът с вещите лица е огромен и не видях в нито една политическа платформа заложени промени. Ние искаме да бъде приет Закон за вещите лица и те да се избират на случаен принцип", заяви още той.

Освен контрола върху строителството на пътищата и мащабна реформа в АПИ, Попов отбеляза, че здравната система е следващото нещо, на което коалицията е обърнала специално внимание. "Там трябва да спре източването на здравната каса с фалшиви хоспитализации и с огромните надценки, които се поставят на медицинското оборудване, консумативи и апаратура", посочи той.

Относно скокът на цените Попов заяви, че той се дължи на липсата на контрол и картела между веригите. "Тук трябва да се наблегне върху регулаторите, които отново са превзети от политическите партии и не функционират нормално", посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com