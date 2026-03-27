Бащата на Сияна обяви каква тактика ще следва, за да спаси животи

"Ние ще бъдем камъчето в обувката на политиците. Ще ги притискаме постоянно, както сме ги притискали досега, само че в парламента ще бъдем по-ефективни. Отвън те не искат да ни чуят, заглушават ни и не ни обръщат внимание. Щом може пожарникари, пилоти и всякакви други хора да се кандидатират за депутати, защо да няма родители на убити деца. Искам да има справедливост и да спася други животи!. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Николай Попов, който е кандидат-депутат от коалиция „Сияние” и водач на листите на 23 и 25 МИР-София.

"Преди малко разбрахме, че съдът, който заседава по делото „Филип”, който беше прегазен на пешеходна пътека в София, трета година не може да произнесе присъда и си е дал отвод. Каузата на коалиция "Сияние" не е само моя. Тя е на хиляди българи - кауза за живот и кауза на нашето бъдеще, защото няма по-голяма ценност от живота", каза бащата на загиналата в катастрофа Сияна.

"Във фокуса ще бъде правосъдието. Има конкретни неща, които сме набелязали в правосъдната система. Според политиците и според това, което виждам в обществото, от години фигурата на главния прокурор винаги е проблемна, затова ние сме готови при нужда да се свика Велико Народно събрание и тази фигура да отпадне, за да се разтовари системата от тази тежест. Освен това, големият проблем по всички съдебни дела са вещите лица", отбеляза Попов.

Той уточни, че основният приоритет на коалицията е намаляване на жертвите по пътя. "Затова предвиждаме една мащабна реформа - Министерство на транспорта и съобщенията да се превърне в Министерство на транспорта, съобщенията и пътната безопасност", каза кандидат-депутатът.

По думите му е необходимо да бъде направена сериозна реформа и преструктуриране на Агенцията за пътна безопасност, както и на всички системи за контрол на трафика в АПИ. "По този начин ще имаме много точно и ясно структурирано звено, което ще може да контролира и товарните превози", каза още Попов.

