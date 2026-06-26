Бащата на Сияна с ново разкритие за смъртта на пътя

Николай Попов, бащата на Сияна и създател на движение „Сияние“, заяви, че повече от месец настоява за среща с държавните институции, но комуникацията с него е била прекратена. Поводът е тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, при която загинаха две деца и бащата на едното.

Пред Нова телевизия Попов коментира дали трагедията е можело да бъде предотвратена, ако вместо метални мантинели на магистралата имаше бетонни ограничителни системи. Той настоя държавата да изпълни поетия ангажимент към близките на жертвите и към обществото - да работи реално за пътната безопасност.

„Повярвахме, че ще работим заедно“

Най-тежките думи на Николай Попов бяха насочени към институционалното мълчание след първоначалните обещания.

„Искаме да бъде изпълнен поетият към нас ангажимент. Повярвахме, че ще работим заедно по темата за пътната безопасност. От повече от месец настоявам за среща, но комуникацията беше прекратена. Надявам се обещанията да бъдат изпълнени“, заяви той.

Думите му идват след поредна катастрофа, в която семейства загубиха деца на пътя. За Попов това не е отделен случай, а продължение на същия проблем, заради който след смъртта на 12-годишната Сияна беше създадено движение „Сияние“.

„Такъв камион метална мантинела не може да спре“

Попов обясни, че при висока скорост, тежък камион и определен ъгъл на удара металните мантинели не могат да задържат превозното средство в собственото му платно.

„Каквито и метални мантинели да поставим, при такава скорост, такъв ъгъл на удара и толкова тежък камион те не могат да го спрат“, каза той.

Според него по-ефективното решение са бетонните ограничителни системи тип „Джърси“. Те не само разделят платната, а при удар могат да върнат автомобила обратно в неговата лента и да ограничат навлизането в насрещното движение.

Експерти настоявали за бетонни системи повече от десет години

Председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев заяви, че подобни системи отдавна се използват масово в Европа, САЩ и съседни на България държави. По думите му у нас продължава да се разчита основно на метални мантинели, въпреки че експертната общност от години настоява за друго решение.

Ишев обясни, че Научно-техническият съюз по транспорт повече от десет години поставя темата пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие. Организирани са кръгли маси, изпращани са становища и заключителни документи, но бетонните системи не са заложени като масова практика.

По думите му те са по-здрави, по-дълготрайни и по-безопасни. Ишев посочи, че бетонните разделители издържат поне 50 години, което ги прави не само по-сигурни, но и финансово по-изгодни в дългосрочен план.

„Държавата не избира най-безопасната възможност“

На въпрос защо тези съоръжения не се използват по българските магистрали, Ишев посочи като основна причина възложителя - Агенция „Пътна инфраструктура“. Според него АПИ не залага бетонните ограничителни системи в заданията си.

„Получавали сме обяснения, че били по-скъпи, но това не отговаря на истината“, каза експертът.

Попов уточни, че металните мантинели сами по себе си не са незаконни и отговарят на действащите нормативи. Проблемът според него е друг - има по-добро техническо решение, което не се използва.

„Това не означава, че сегашните съоръжения са незаконни, а че държавата не избира най-безопасната възможност“, заяви бащата на Сияна.

Контролът върху камионите отново излезе на преден план

По повод тежката катастрофа край Ямбол Николай Попов заяви, че според събраната от него информация шофьорът на тежкотоварния автомобил е имал и предишни нарушения. Той твърди, че предишния ден камионът е бил претоварен, а в деня на трагедията, по информация от разследващите, водачът е бил заснет от камерите на тол управлението с телефон в едната ръка и чашка в другата.

Тези твърдения предстои да бъдат проверени по официалния ред от разследващите органи. Попов обаче настоява, че големият проблем е липсата на ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт.

„Ключът към решаването на проблема с катастрофите и убитите деца е контролът върху тежкия трафик. Тези камиони имат GPS устройства, тахографи и могат да бъдат проследявани. Въпросът е държавата да упражнява реален контрол“, категоричен е той.

Болката след Сияна стана кауза

Николай Попов загуби 12-годишната си дъщеря Сияна при тежка катастрофа и оттогава превърна личната си трагедия в обществена кауза. В последните месеци той настоява за по-строги мерки, по-добра инфраструктура, отговорност на институциите и постоянен контрол върху тежкотоварните автомобили.

След новата трагедия на „Тракия“ темата отново се върна с пълна сила. По данни от публикации по случая Попов свързва катастрофата не само с поведението на конкретния водач, а и със системен провал на контрола върху претоварени камиони и рискови участъци.

Трагедията вече не е само въпрос на мантинели

Спорът за металните мантинели и бетонните системи тип „Джърси“ всъщност е спор за това колко живот струва едно техническо решение. Експертите казват, че по-безопасна възможност има, а близките на загинали деца питат защо тя не е избрана. Когато след всяка катастрофа институциите обещават срещи, проверки и мерки, а след това комуникацията спира, болката се превръща в недоверие. Най-страшното е, че следващият тест на системата може отново да бъде нечий живот.

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