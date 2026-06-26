Мездра плаче за Иван и Йоана

Ден след смъртта на 17-годишния Иван и 16-годишната Йоана Мездра остана със сирените, въпросите и гнева на близките. Двете деца са пътували с мотопед от Враца към Мездра, когато са били ударени от лек автомобил край Боденец.

Според полицията водачът на колата е 21-годишен, с пет месеца стаж зад волана, а пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Семейството на Иван настоява случаят да бъде разследван докрай, без отлагане и без опит истината да потъне в тишина.

Майка между локацията и сирените

Майката на Иван - Мария Цолова, разказва, че синът й е минал през Боденец заради ремонта на пътя между Враца и Мездра. Тя помолила брат му няколко пъти да провери локацията на телефона, защото времето минавало, а децата не се прибирали.

„Казах на брат му няколко пъти да провери локацията, защото телефоните им имат тази функция. Той ми каза, че локацията показва, че Иван е на Боденец. Времето минаваше. В момента, в който го попитах втори път за локацията, чух сирените. Казах си, че не е добре. Видях и патрулката. Вече знаех какво се е случило. Отидох веднага“, казва Мария.

На мястото тя видяла шофьора седнал отстрани. По думите й той бил в шок, с кръв по ръцете, и й казал, че е взел рязко завоя.

Страхът, че всичко може да се потули

Мария Цолова казва, че има опасение случаят да не бъде потулен. По думите ѝ до момента никой не се е свързал със семейството, а близките искат водачът да понесе отговорност, ако разследването докаже вина. „Искам младежът, управлявал автомобила, да понесе отговорността си“, казва майката.

Дядото на Иван - Васил Цолов, разказва, че мотопедът е бил купен през август миналата година. По думите му Иван го е карал, след като е получил правоспособност, и е бил отговорно момче. „Той беше толкова отговорен“, казва дядото.

Две деца, каски и един прав участък

По информация, съобщена от близките, Иван и Йоана са били с каски, а Иван е имал книжка. Именно това прави въпросите още по-болезнени за семействата и хората в Мездра.

Директорът на професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра Мирослав Павлов каза, че от полицията е разбрал същото - децата са били с каски, а Иван е бил правоспособен. „Какво се е случило - на един прав участък едно дете отне живота на други две деца“, каза Павлов.

„Не можем да си позволим без война да губим деца“

Думите на директора превърнаха трагедията в по-голям въпрос - как държавата пази младите хора на пътя и какво правят институциите, преди поредните родители да чуят сирените.

„Социалните мрежи почерняха. Много хора искаха да направим протест. Протест срещу кого? Срещу нас като родители? Протест срещу нас като учители? Иван беше дете, което извървя труден, но успешен път“, каза Мирослав Павлов.

Той призова министъра на вътрешните работи и министъра на образованието да седнат на кръгла маса с експерти и да бъдат взети мерки. „Не можем да си позволим без война да губим деца. Няма да забравя как ми казаха новината“, подчерта директорът.

Млад шофьор и разследване, което тепърва трябва да отговори

Шофьорът на автомобила е 21-годишен и има пет месеца стаж зад волана. От полицията съобщават, че е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба.

Оттук нататък разследването трябва да установи скоростта, траекторията на движение, състоянието на пътя и точния механизъм на удара. За семействата обаче най-важното е едно - отговорите да дойдат ясно, бързо и публично.

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