Лидерът на Сияние: Гласувах за чиста и свята кауза

Николай Попов, лидер на партия „Сияние“, упражни правото си на глас в София, като избра вота чрез машина. След вота той направи емоционално изявление, в което подчерта, че изборът му е продиктуван от ценности и визия за бъдещето на страната.

Попов акцентира върху необходимостта от справедливост и промяна в управлението. Той очерта и ясна позиция за поведението на партията след обявяване на резултатите.

„Гласувах за една чиста и свята кауза. Искам една по-справедлива България, такава, в която няма корупция. Мечтая за България, в която децата ни да живеят щастливи и свободни, без да биват убивани“, заяви той.

По думите му доверието в политическата система може да бъде възстановено само чрез реални действия и прозрачност. Попов подчерта, че обществото очаква конкретни резултати, а не обещания, и че именно това ще бъде водещо за неговата формация.

„След приключване на изборния ден и след обявяване на резултата, можем да говорим за каквито и да е форми на управление и за подкрепа от наша страна. Ние имаме конкретни условия“, каза Попов.

Той не уточни какви са тези условия, но намекна, че те са свързани със съдебна реформа и борба с корупцията. Според него бъдещото управление ще трябва да покаже ясна воля за промяна, за да получи подкрепата на „Сияние“.

