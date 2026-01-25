Времето прави рязък завой! Нов потоп до часове. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев код за значителни валежи за понеделник, 26 януари, в две области - Смолян и Кърджали.

Количествата дъжд в тези райони ще достигнат 65 милиметра за 24 часа, като са възможни интензивни валежи - над 30 мм за 6 часа.

Жълт код е обявен за значителни валежи е обявен в областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Там ще паднат над 35 мм дъжд за 24 часа. С предупреждения за поледици са областите Видин, Монтана, Враца и Плевен.

През следващото денонощие ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област. През нощта и утре преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток.

Времето ще остане топло за края на януари с минимални температури между 4° и 9°, максимални - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета. В София минималната температура ще бъде около 2°, максималната 6°-7°.И през следващите дни ще остане сравнително топло за края на януари. Във вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността.

В сряда сутринта ще е по-студено, с минимални температури близки до нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат. Преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони до слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък в западните райони отново ще завали дъжд.

В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд.

