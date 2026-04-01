Обявиха оранжев и жълт код за 2 април в много области

Обявиха оранжев и жълт код за валежи в по-голяма част от страната на 2 април.

Оранжев код за значителни валежи е обявен в области Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково, където се очакват количества между 35 и 65 литра на квадратен метър. С жълт код отново за значителни валежи е в сила в области Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пазарджик, София област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

По цялото Черноморие е обявен втори жълт код за морско вълнение, както и силен вятър над морето.

През следващото денонощие над страната ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като в много райони ще са със значитлени количества. Вятърът ще е умерен временно силен от изток-североизток, следобед в централните южни райони - от юг. Минималните температури - между 4° и 9°, максималните – между 7° и 12°.

В петък и събота времето ще се задържи предимно облачно. На места предстоят краткотрайни валежи, повече в следобедните часове. Максималните температури ще се повишат – очакват се между 11 и 16 градуса. В неделя вероятността за валежи намалява, а облачността ще се разкъса. През първите дни от новата седмица изгледите са за предимно слънчево и още по-топло време. Максималните температури във вторник ще бъдат между 17 и 22 градуса.

