Пълна промяна с времето! След тази дата

След преминаването на циклона на 2 април, метеорологичната обстановка на Балканите ще започне постепенно да се стабилизира. Очаква се още в следващите дни валежите да отслабнат, а облачността да намалее, създавайки условия за по-спокойно и приятно време в България.

Съществена промяна ще настъпи след 4–5 април, когато температурите ще тръгнат нагоре. Прогнозите сочат чувствително затопляне, като максималните стойности ще достигат между 15°C и 22°C в по-голямата част от Балканския полуостров. Това ще донесе типично пролетно време, подходящо за дейности на открито.

Тенденцията на затопляне ще се задържи и през следващите дни, като се очаква топлото време да продължи поне до 8–9 април. В този период ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но без съществени валежи.

Основната причина за стабилизирането на времето е изграждането на гребен на високо атмосферно налягане над Балканите. Той ще бъде свързан с пренос на по-топла въздушна маса от югозапад, което ще допринесе за повишаването на температурите и по-устойчивите пролетни условия.

Очакваното затопляне след началото на април е добра новина за всички, които очакват по-топло и слънчево време след динамичния старт на месеца, пише "Метео Балканс".

