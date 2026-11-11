Господарят на Балканите. Царят, който направи България империя
Величието му е документирано в каменния надпис във Велико Търново
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Величието му е документирано в каменния надпис във Велико Търново
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
В двора на Мерданския манастир