Експерт с катастрофална прогноза! Това ще бъде непоносимо

Цени от 150 долара за барел петрол няма да бъдат катастрофални за световната икономика, тя ще оцелее, но това няма да в добре за бизнеса. Това обясни енергийният експерт Явор Куюмджиев в „Лице в лице“ относно постоянно покачващите се цени заради войната в Близкия изток.

Той допълни, че при 120 долара за барел, цената на горивата у нас ще достигнат около 1,70 евро. А при 150 долара – на колонките ще стигне 2 евро, което няма да бъде поносимо.

„Ако отидем до 200, стигаме до една катастрофа, която ще бъде близо до тази, която светът е преживял през 70-е години и отказът на тогавашния ОПЕК да доставя горива. Надеждата на всички е този конфликт да спре по-бързо, но ако продължи – нямам представа какво може да се случи“, коментира още Куюмджиев.

