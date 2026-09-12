Назначиха двама заместници на Ивайло Калфин
София. Зорница Русинова и Лазар Лазаров са двамата заместници на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, съобщиха от Министерски съвет...
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София. Зорница Русинова и Лазар Лазаров са двамата заместници на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, съобщиха от Министерски съвет...
Обмисляме по-малки данъци за семействата с деца от 2016 г.
За първи път подобен документ е обезпечен финансово
Правят се разчети на кого да се дадат бонусите
София. "Инцидентът в мина "Ораново" доказва, че при всички положения там е имало условия, които са предразполагали към трагичен изход", заяви министър...
София. "Ако президентът наложи вето на актуализацията на бюджета, определени социални групи няма да получат подкрепа", заяви министърът на труда и соц...
Хасково. Спиране на част от проектите, които са проблемни по отношение на реализацията им ще предложи пред Европейската комисия новият социален минист...