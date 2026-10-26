Честит рожден ден на Любо Киров

Рожден ден днес празнува един от най-популярните, обичани и влиятелни български поп и рок изпълнители, композитори, продуценти и текстописци Любо Киров. Роден е на 26 октомври 1972 г. в Плевен. По образование е художник – завършва Националната художествена академия със специалност „Керамика“, но от ранна възраст се насочва към музиката и свири на пиано и барабани.

Пътят му към голямата сцена започва през 2000 г., когато става фронтмен и основен текстописец на успешната група „Те“. С нея създава емблематични хитове като „Има ли цветя“ и „Ще те намеря“.

През 2007 г. дава начало на своята изключително успешна солова кариера. Издава редица самостоятелни албуми, сред които „Знам“ и „Както преди“, получили златен и платинен статус. Носител е на множество престижни отличия, включително за „БГ Изпълнител“ и „БГ Албум“, а песните му дори намират място в българските учебници по музика.

Освен на сцената, Любо Киров се утвърждава и като телевизионен ментор и жури в популярни музикални формати като „X Factor“ и „Гласът на България“. През 2022 г. издава своята автобиографична книга, озаглавена „Всичко е имало смисъл“. Днес той продължава да пълни най-големите арени в страната с мащабни национални турнета.

Днес празнуват още:

Емил Кошлуков, бивш генерален директор на БНТ

Асен Аврамов, композитор

Д-р Борислав Ацев, специалист по кардиология

Владимир Тодоров, учредител и председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи

Ивелин Попов, футболист

Красен Станчев, икономист, основател на Института за пазарна икономика =

Пламен Найденов, член на ВСС

Сантра, певица