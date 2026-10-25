Голяма опасност на Витоша. Има ли паника

Мечка е забелязана днес в близост до Симеоновския лифт на Витоша, в района на хижа „Северина“.

Животното е видяно от планински спасител, съобщи Планинска Спасителна Служба - Отряд София. От отряда предупреждават столичани и гости на града, решили да правят преход на Витоша да бъдат внимателни, но да не изпадат в паника.

Мястото се намира близо до резервата „Бистришко бранище“, където присъствието на мечки в естествената им среда не е необичайно.

„Няма място за паника“, заявяват от ПСС-отряд София.

Туристите се съветват да се движат на групи и да издават шум, за да предупредят животните за присъствието си. При среща с мечка се препоръчва хората да запазят спокойствие и да се отдалечат бавно назад, без да обръщат гръб на животното и без да го гледат директно в очите.

В случай на опасност, съветът е да се потърси помощ на телефон 112.