Построиха магистрали за маймуни. Резултатът изуми учените

Не са от асфалт, нямат светофари и по тях не минават автомобили.

Но тези необичайни „магистрали“ вече спасяват хиляди животи.

В бразилската Амазония природозащитници изградиха въжени мостове високо между дърветата, по които маймуни, ленивци и други обитатели на джунглата могат безопасно да преминават над пътищата.

Резултатите са впечатляващи, отбелязва "Гардиън".

Само осем подобни съоръжения край град Алта Флореста, в северната част на щата Мато Гросо, са осигурили приблизително 15 000 преминавания на диви животни за 15 месеца. През същия наблюдаван период на този участък не е регистриран нито един случай на прегазено животно.

Мостовете започнати през 2024 г. и свързват горски масиви, които пътищата са разсекли на отделни части.

Идеята е проста.

За хората пътят означава връзка между две места. За животните, които живеят високо в короните на дърветата, той често представлява почти непреодолима пропаст.

Когато гората свърши и пред тях се появи асфалт, приматите трябва или да слязат на земята, или да потърсят друг маршрут. Именно тогава много от тях попадат под колелата на автомобилите.

Камери следят всяко преминаване

На въжените мостове са поставени специални камери.

Едната наблюдава самото преминаване, а друга записва животните, които се приближават до съоръжението, но решават да не го използват.

Така учените разбират не само кои видове приемат новите „въздушни пътища“, но и колко време им е необходимо, за да свикнат с тях.

Сред заснетите пътници са чернолики паякообразни маймуни, червени ревачи, капуцини, мармозетки и рядката маймуна тити от Алта Флореста. Последният вид е описан от науката едва през 2019 г. и скоро след това е обявен за критично застрашен.

Оказва се, че животните невинаги приемат нововъведенията веднага.

Капуцините например чакали около седем месеца, преди за първи път да използват един от мостовете.

Простото решение на огромен проблем

Зад проекта стои биологът Фернанда Абра, основател на инициативата Reconecta и изследовател, свързан със Smithsonian.

Екипът търсел решение, което да бъде едновременно евтино, устойчиво и подходящо за различни видове примати.

Затова мостовете имат няколко слоя от въжета. Някои животни вървят по тях, други се придвижват с помощта на опашките си, а паякообразните маймуни буквално се люлеят с ръце между отделните части на конструкцията.

Мостовете се оказват полезни и за други горски животни – сред заснетите има ленивци и опосуми.

Девет милиона бозайници загиват по пътищата

Проблемът далеч не е малък.

Бразилия има едновременно едно от най-големите биоразнообразия на планетата и една от най-големите пътни мрежи в света.

Според цитирано в публикацията проучване близо 9 милиона бозайници годишно загиват по бразилските пътища.

Особено тежки са последствията за редките видове.

Когато път раздели гората, отделни популации могат да останат изолирани една от друга. Това намалява генетичното разнообразие и увеличава опасността от изчезване.

А загубата на примати има последици и за самата гора.

Много от тях разнасят семена и участват в естественото възстановяване на растителността. Когато изчезнат, започва да се променя цяла екологична мрежа.

Проектът расте

Идеята вече се разширява.

През 2021 г. заедно с местното население Waimiri-Atroari са изградени 32 подобни моста над магистрала BR-174 в Амазония. Камерите там са заснели около 1250 преминавания на примати през последните години.

Предстоят нови конструкции в други райони на Бразилия, включително Пантанал и Атлантическата гора, както и проекти в Суринам.

Особено внимание се насочва към магистрала BR-262, наричана от природозащитниците „магистралата на смъртта“, където годишно загиват приблизително 2000 животни.

Понякога голям проблем не изисква футуристична технология.

Достатъчни са няколко въжета между дърветата.

И една магистрала, построена не за хора, а за маймуни.