Извънземни или? 30 000 тайни лежат под джунглите на Амазония
Гигантски кръгове, квадрати и осмоъгълници променят представите за живота преди европейската колонизация
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Гигантски кръгове, квадрати и осмоъгълници променят представите за живота преди европейската колонизация
Президентът на Бразилия с голямо обещание
Вицепрезидентът на Бразилия Антонио Амилтон Моурао покани актьорът да посети Амазония
Българинът с монголски корени едвам оцелява в последната дива гора на света Един млад мъж решава да постигне нещо, неправено досега - да прекоси сам...
Откриха непознато до днес изолирано племе от Амазония, което се срещна с хора от модерната цивилизация за първи път, предадоха световните агенции. Не...