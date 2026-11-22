Фиона си отиде, но Америка няма да я забрави
Сенатът почете любимото хипопотамче
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Сенатът почете любимото хипопотамче
Два хипопотама всяха паника, като се появиха по улиците на колумбийския град Пуерто-Триунфо, съобщи тв каналът TeleSur. Бозайниците не са избягали от...
София. Женският хипопотам в зоологическата градина на София е починал, съобщи ТВ 7 и уточни, че специалисти от БАБХ и БАН са направили аутопсия на жив...