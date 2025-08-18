Свят

„Хамас“ слага оръжието. Прие прекратяване на огъня

На два етапа ще бъдат освободени останалите в плен израелски заложници

Източник: Асошиейтед прес, архив

18 авг 25 | 18:50
Иван Ангелов

Бойци от палестинската екстремистка групировка "Хамас" са се съгласили с ново предложение за прекратяване на огъня в Газа. Това съобщи източник на организацията пред Франс прес.

„Хамас" е предала отговора си на посредниците,

потвърждавайки, че групировката и фракциите са се съгласили с новото предложение за прекратяване на огъня, без да изискват никакви изменения“, каза източникът от "Хамас", пожелал да остане анонимен.

По-рано днес палестински официален представител каза, че посредниците са предложили първоначално 60-дневно примирие и освобождаване на израелските заложници на два етапа.

 

Автор Иван Ангелов

