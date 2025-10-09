Извънредно от Тръмп за заложниците от Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че израелските заложници в Ивицата Газа би трябвало да бъдат освободени в понеделник или вторник и че се надява да присъства на церемонията в Египет по подписването на мирното споразумение между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп откри днешното заседание на кабинета в Белия дом с обсъждане на постигнатото снощи споразумение, съгласно което заложниците, държани в плен от бойци на "Хамас", ще бъдат освободени в първия етап от по-широкия мирен план за ивицата Газа. Американският президент изрази увереност, че това ще доведе до "траен мир".

Тръмп каза, че според плана Ивицата Газа ще бъде "бавно възстановена", визирайки плановете за възстановяване на палестинския анклав. Той не даде повече подробности.

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня.

"Ще си върнем заложниците във вторник, в понеделник или вторник, и това ще бъде ден на радост", заяви президентът на САЩ.

Тръмп каза, че ще се опита да пътува дотам, за да присъства на церемонията по официалното подписване на мирното споразумение в Египет. Белият дом се опитва да изработи подробностите около набързо организираното пътуване на американския президент.

Въпреки че има още въпроси за това какво ще се случи в региона в дългосрочен план, Тръмп обяви, че се надява това да доведе до траен мир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com