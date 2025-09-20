Шантаж с човешки животи! Хамас плаши със смърт на заложниците

Палестинската ислямистка групировка Хамас издигна ново ниво на терор,

заплашвайки да „заличи всички следи“ от останалите израелски заложници, които държи.

Предупреждението дойде точно когато израелската армия засилва настъплението си в град Газа, съобщи ДПА.

В изявлението си Хамас не просто намеква за убийства – то е придружено от ужасяващ фотомонтаж и снимки на 47 пленници с надпис „Рон Арад“ – името на израелски войник, пленен в Ливан през 1986 г., чиито останки никога не бяха открити.

Символична жестокост

Случаят с Рон Арад е болезнено място за израелското общество. По религиозни и социални причини достойното погребение е от огромно значение, а израелската армия се ръководи от кодекс: „войниците няма да бъдат изоставени, нито живи, нито мъртви“. Използването на неговото име в заплахата е откровено подигравателно и целенасочено унижение – още едно доказателство за циничната пропаганда на групировката.

Заложници като оръжие

Хамас обяви, че след израелското решение да превземе град Газа „никой от заложниците няма да се върне жив“. Около 20 от 47-те пленници се смятаха за живи преди началото на операцията във вторник сутринта. Семействата им предупредиха за катастрофалните последици, а според някои източници част от заложниците са били преместени в тунели и разпръснати из града, за да затруднят израелската армия.

Снимките и посланията, публикувани от Хамас, представляват откровен шантаж с човешки животи – тактика, която международното право определя като военно престъпление.

Пропаганда и открито изнудване

Във фотомонтажа Хамас обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците, а началника на генералния щаб Еял Замир – че се е подчинил на заповедта за превземане на Газа, макар според слухове да е бил против. Надписът на арабски и иврит гласи: „Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир – снимка за сбогом за началото на Операция Газа“.

Това е явна заплаха за масови убийства, излъчена към цялата израелска общественост и световната публика, в опит да се извлече политическа изгода чрез страх.

