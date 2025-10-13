Започна размяната на заложници и палестинци

Започна размяната между Газа и Израел. Това е първата стъпка в мирния процес.

Седем израелски заложници бяха предадени тази сутрин на Международния комитет на Червения кръст, а всички 1966 задържани палестинци, които трябва да бъдат освободени като част от договореното размразяване между Израел и Хамас, вече са се качили на автобусите, съобщи израелски служител, участващ в операцията, цитиран от Times of Israel.

Сред тях има 250 осъдени за терористична дейност, които ще бъдат пуснати от затвора "Офер" на Западния бряг - но само след като Хамас предаде последните израелски заложници, които все още се намират в Газа.

Арабски медии съобщават, че екипи на Палестинския Червен полумесец са влезли в "Офер", за да прехвърлят болен затворник, включен в списъка за освобождаване.

Останалите 1718 задържани от Газа, арестувани по време на войната, ще бъдат освободени от затвора "Кециот" в Южен Израел и върнати в Ивицата Газа. Според информацията те ще бъдат приети в болница "Насър" в южната част на палестинската територия.

По данни на Ройтерс, пред болницата вече се е събрало множество хора, включително десетина въоръжени и маскирани бойци, за които се смята, че принадлежат към военното крило на Хамас.

Операцията по размяната продължава под засилен контрол, докато Израел и Хамас спазват крехкото временно примирие, договорено с посредничеството на Катар и Египет.





