Започна размяната на заложници и палестинци
Операцията по размяната продължава под засилен контрол
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Операцията по размяната продължава под засилен контрол
Анкара е пращала военен персонал в Либия и подкрепи Азербайджан в Нагорни Карабах
Според него в момента "Хамас" е в по-изгодна позиция в конфликта
Трима въоръжени нападатели откриха огън с автоматично оръжие
Израел ще продължи да се противопоставя на едностранното признаване на палестинска държава
Хуманитарните агенции предупредиха, че много цивилни може да загинат при израелската офанзива
Има идея Израел и Саудитска Арабия официално да затвърдят своите връзки
Виждаме все повече критики, изразявани публично от жителите на Газа срещу терористичната организация "Хамас"
Телефонният разговор на Байдън с Нетаняху бе първият от почти един месец
Военните операции вече са направили възможно "елиминирането на повечето военни подразделения на "Хамас" на палестинска територия
Проправянето на път към палестинска държава е най-добрият начин
това стана след влизането на камионите през граничен пункт
Оратор след оратор предявяваха искания
Американското президентство окачестви това израелско решение като стъпка в правилната посока
В световен мащаб може да се наблюдават много протести на мюсюлмани
На кадри, показани от египетската телевизия, се вижда как камиони преминават през пункта Рафах
Тази война ще завърши с ликвидирането на "Хамас", казва Израел
Предупреждението е обявено малко преди полунощ
Според Путин САЩ са пренебрегнали интересите на палестинците
Министърът заяви, че не съществува палестинска история или култура, или палестински народ