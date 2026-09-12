"Брилянтин" открива оперния фест в Банско
Мюзикълът е сред хитовете на класиците във Варна
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Мюзикълът е сред хитовете на класиците във Варна
Артисти и фенове заляха социалните мрежи със скръбни послания по повод кончината на Нютън-Джон
София. Този четвъртък, 17.10.2013г., радио Magic FM стартира ежемесечни партита в култовия бар Брилянтин. Най-добрата музика от 80-те години до днес,...
София. От столичния клуб "Брилянтин" опровергаха информацията, че заведението е обявено за продан, както "Стандарт" писа. Всъщност се продава сградата...