Всичко за Брилянтин

Следете всички новини, анализи и коментари за Брилянтин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Бизнес
"Брилянтин" не се продава

"Брилянтин" не се продава

София. От столичния клуб "Брилянтин" опровергаха информацията, че заведението е обявено за продан, както "Стандарт" писа. Всъщност се продава сградата...

14 октомври | 13:30
0 коментара
6513