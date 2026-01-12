Ето защо Йоана Темелкова напусна актьорството

Йоана Темелкова шокира всички, след като навръх Нова година обяви, че след 17 години на сцената и екрана слага край на кариерата си.

Решението ѝ не е плод на импулс. Йоана неведнъж е напускала щата на театър „София“, работила е на свободна практика и открито е критикувала отношението към артистите, особено по време на ковид пандемията. Паралелно с това търси развитие извън сцената – записва магистратура в СУ, пише културни рецензии и минава кино курс при Димитър Маринов.

Личният ѝ живот обаче се оказва решаващият фактор. Съпругът ѝ – актьорът Мартин Гяуров – преживява сериозна криза, белязана от тревожност, паник атаки и усещане за професионално пропадане. Натрупаното напрежение, ниското заплащане и липсата на смисъл в театъра го тласкат към психотерапия и преоценка на пътя му.

След като Мартин успява да излезе от кризата, ролите в семейството се разменят – Йоана самата изпада в депресия и губи посока. Именно тогава той и синът им Филип се превръщат в нейната опора. „Разбрахме, че сме един за друг“, признава актрисата.

Какво ще прави оттук нататък Йоана Темелкова – засега остава загадка. Запознати обаче шушукат, че тя няма да се откъсне напълно от изкуството и е напълно възможно да я видим в нова, по-тиха, но също толкова смислена творческа роля.

