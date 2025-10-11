Една легенда си отиде. Сбогом, Даян!

На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън.

Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния, съобщава списание "Пийпъл".

Говорител на семейството е помолил за уединение в този тежък момент. Подробности за смъртта на актрисата не се съобщават.

Кийтън става известна през 70-те години на миналия век благодарение на ролята си във филмите „Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън. Тя печели „Оскар“ за най-добра актриса за „Ани Хол“ от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като „Клубът на първите съпруги“, множество сътрудничества с режисьорката Нанси Майърс и поредицата „Клуб на книгата“.

Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямото от четири деца. Баща ѝ е строителен инженер, докато майка ѝ си стои вкъщи.

Дебютът ѝ във филма е през 70-те години на миналия век във филма „Любовници и други непознати“, но големият ѝ пробив идва, когато Франсис Форд Копола я избира за ролята на Кей Адамс, приятелката на Майкъл Корлеоне, игран от Ал Пачино, в „Кръстникът“, излязъл през 1972 г. Филмът е базиран на романа на Марио Пузо, но Кийтън не е прочела бестселъра преди прослушването си и всъщност не е знаела за какво се разказва във филма.

„Мисля, че най-милото нещо, което някой някога е правил за мен... е, че ме избраха за „Кръстникът“, а дори не го прочетох. Не знаех нищо“, каза тя пред PEOPLE през 2022 г. „Просто ходех на прослушвания. Мисля, че това беше невероятно за мен. А после трябваше да прочета книгата.“

Филмът е огромен успех и печели „Оскарите“ за най-добър филм. Кийтън повтаря ролята си във филма „Кръстникът 2“ от 1974 г., който също е триумф и печели наградата за най-добър филм. Тя се завърна за „Кръстникът III“ от 1990 г., последният филм.

Кийтън продължи да си сътрудничи с Алън, появявайки се във филмовата версия на „Изсвири го още веднъж, Сам“, излязла през 1972 г., „Спящият“ от 1973 г. и „Любов и смърт“ от 1975 г. Въпреки ранния си успех, несигурността на Кийтън все още я измъчваше и тя никога не гледаше свои собствени филми. „Просто не харесвам начина, по който изглеждам и звуча“, каза тя пред PEOPLE през 1975 г.

През 1977 г. Кийтън участва в „Ани Хол“ на Алън като главна героиня. Тя спечели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята. Гардеробът на Ани имитираше този на Кийтън, пълен с мъжко облекло, жилетки и структурирани панталони, а филмът затвърди мястото на актрисата като икона на стила. Мнозина спекулираха, че филмът е базиран на връзката между Кийтън и Алън. През 1977 г. тя каза пред „Ню Йорк Таймс“: „Не е вярно, но има елементи на истина.“

Кийтън отново ще си сътрудничи с Алън в „Интериори“ от 1978 г., „Манхатън“ от 1979 г. и „Убийство в Манхатън“ от 1993 г. Тя също така защитава Алън след обвиненията в сексуално насилие от доведената му дъщеря Дилън Фароу. „Обичам го“, каза тя пред „Гардиън“ през 2014 г.

Другите филмови роли на Кийтън включват „Търсенето на г-н Гудбар“ от 1977 г., „Червените“ от 1981 г., „Стреляй по луната“ от 1982 г. и „Малката барабанистка“ от 1984 г. Тя работи с Майърс за първи път в „Бейби бум“ от 1987 г. Те ще се съберат отново още три пъти: в „Бащата на булката“ от 1991 г., „Бащата на булката II“ от 1995 г. и „Нещо трябва да се случи“ от 2003 г., който донесе още една номинация за „Оскар“ за Кийтън.

Кийтън участва с Голди Хоун и Бет Мидлър във филма „Клубът на първите съпруги“ от 1996 г., за три жени, чиито съпрузи са ги изоставили заради по-млади жени. Комедията завърши известно с това, че и трите изпяха „You Don’t Own Me“ на Лесли Гор. Кийтън каза пред The ​​Hollywood Reporter през 2023 г., че е била „винаги някак тревожна и малко притеснена“, докато е снимала, защото Хоун и Мидлър са били „наистина невероятни актриси“.

По-късните роли на Кийтън включват „Семейният камък“, „Защото казах така“, „Търсенето на Дори“, „Книжният клуб“ (и неговото продължение) и „Помс“. Тя прави рядка телевизионна изява с главна роля в минисериала на HBO от 2016 г. „Младият папа“. Кийтън работи и като режисьор, като режисира документалния филм от 1987 г. „Рай“, „Развален телефон“ от 2000 г. и епизод на „Туин Пийкс“.

През 2021 г. Кийтън участва в музикалния видеоклип на Джъстин Бийбър „Ghost“. Тя е и активен потребител на Instagram, публикувайки актуализации за живота си, размисли за кариерата и приятелствата си и хвалейки тези, които обича.

Кийтън никога не се е омъжвала. През живота си е била романтично свързана с Алън, Пачино и Уорън Бийти.

Кийтън има две деца - дъщеря Декстър и син Дюк, които осинови съответно през 1996 г. и 2001 г. И двете ѝ деца я надживяха.

