За Ал Пачино, "Кръстникът" е най-лошият филм за всички времена
Обмисляли да го уволнят
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Обмисляли да го уволнят
Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния
Актьорът е част и от "Семейство Сопрано"
Животът на актьора е белязан с лични трагедии, за едни е идолът, а за други - проклятието на Холивуд
"Кръстникът" на изкуствения интелект: Скоро той ще е по-умен от хората
Босовете на нюйоркските фамилии забраняват в лентата да се използва думата "мафия"
В преработения филм има нови начало и край
Актьорът ще участва във филм, който проследява снимките на холивудската класика
Филмът на Франсис Форд Копола "Кръстникът", под звуците на симфоничния оркестър на БНР, видяха и чуха меломаните в НДК преди вечер. На диригентския пу...
Неостаряващата класика на Франсис Форд Копола ще бъде представена в зала 1 на НДК през ноември 2015 София. Един от любимите на няколко поколения шедь...