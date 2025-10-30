Нови правила за армията и медиите в дневния ред на парламента

Днешният пленарен ден на Народното събрание се очаква да бъде наситен с ключови решения – от промени в Закона за отбраната до нови процедури за избор на генерален директор на БТА. Освен вътрешни кадрови въпроси, депутатите ще разгледат и няколко международни договора, свързани с отбраната и финансовото сътрудничество на България.

Промени в Закона за отбраната

Втора точка от дневния ред на парламента предвижда обсъждане на второ четене на изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили. Основното предложение е пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които не са упражнили право на пенсия, да се увеличи с две години. Мотивите са свързани с предстоящия отлив на кадри в армията и нуждата от задържане на опитните служители в системата. В документа се подчертава, че мярката цели да осигури устойчивост и по-висока ефективност на отбранителния сектор в период на модернизация.

Нова уредба за действия срещу безпилотни системи

С промените се предвижда и въвеждане на изрична правна уредба за използване на оръжие и технически средства срещу безпилотни автономни системи. Това ще важи при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове и корабни платформи, включително извън постоянните бази. Законът ще регламентира и дейността на Върховното главно командване при подобни ситуации – важна стъпка предвид нарастващите рискове от дронове и модерни технологии в конфликти.

Процедура за нов генерален директор на БТА

Сред първите точки за деня е и гласуването на процедурните правила за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Мандатът на настоящия директор Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 г., а според закона новият трябва да бъде избран два месеца по-рано. Предложенията за кандидати могат да се внасят от парламентарни групи или отделни депутати в седемдневен срок след приемане на решението. Изслушванията ще се провеждат публично от Комисията по културата и медиите, а за избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове на присъстващите народни представители. Ако няма мнозинство, процедурата ще се повтори.

Международни споразумения и заеми

В програмата на парламента е включено и ратифицирането на второ изменение към международния договор за доставка на ракети „Sidewinder AIM 9X Block II“. Депутатите ще обсъдят и споразумение за сътрудничество между България и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и рамково споразумение за заем с Банката за развитие на Съвета на Европа. Последното е част от механизма за съфинансиране на програми, подкрепени от Европейския социален фонд плюс за периода 2021–2027 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com