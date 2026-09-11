Голям празник е! Хиляди българи празнуват имен ден
На 7 юли православната църква почита великомъченица Неделя – символ на силната вяра, смелостта и духовната закрила
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На 7 юли православната църква почита великомъченица Неделя – символ на силната вяра, смелостта и духовната закрила
Във вторник можем да си отдъхнем и отново да усетим спокойствието от това просто да съществуваме
7 юли бе обявен от правителството за професионален празник на митническия служител. На тази дата през 1879 г. с Указ №2 на княз Александър І Батенберг...
7 юли ще бъде обявен за професионален празник на митническия служител. Това предвижда проект на решение на Министерски съвет, което е предложено от ми...
Варна. На 7 юли – денят на Света Неделя, ще има литургия, литийно шествие и молебен за оцелелите и живите, съобщи отец Добромир от храма „Св. Цар Бори...