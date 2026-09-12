Неми проговарят, парализирани прохождат. Чудесата на иконата „Св. Богородица Троеручица“
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
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Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
Светинята, пред която са документирани стотици чудеса и изцеления, ще остане у нас до 19 август
Хората се молят на Богородица да спре пожарите
Ето историята на К. и нейната новородена дъщеря
Ако залепиш монета на иконата и тя не падне, желанието ще се сбъдне
Хиляди миряни ще атакуват манастира „Свети Великомъченик Георги Победоносец" в Хаджидимово още в четвъртък. В навечерието на храмовия празник, който е...
Чудотворната икона „Света Богородица – Всецарица" пристигна в София. Тя бе посрещната от духовниците на патриаршеската катедрала „Свети Александър Нев...
Чудотворна икона на Св. Богородица, която помага на онкологично болни, пристига в София за Великден. Ликът на Божията Майка ще бъде посрещнат в патриа...
Дупница се покланя на иконата на Св. Богородица Милваща. Много от молитвите, отправени към нея, са заради трагичната катастрофа в с. Яхиново преди 2 с...
С чудотворна икона от гръцкия манастир ще посрещнат премиера Бойко Борисов в Църногорския манастир "Св. безсребреници Козма и Дамян" над брезнишкото с...
Стотици вярващи се стичат в Бачково днес за традиционното литийно шествие. То винаги е на втория ден от Великден. Миряните извървяват пътя до местност...
Благоевград. Чудотворната икона от Мелник "Покров Богородичен", качена в пикап, премина по международното шосе Е-79 с молитва за здраве и надежда да с...
Благоевград. Хората в община Симитли са потресени от ежедневната война по пътищата. Те потърсиха надежда да спрат жертвите на пътя в чудотворната икон...
Благоевград. Православни християни от страната и чужбина ще посрещнат Възкресение Христово в Хаджидимовския манастир „Свети Великомъченик Георги". Ран...
Зографите Методий и Симеон нанасят финални щрихи на иконата
Благоевград. Напливът от миряни в манастира „Свети Георги" в Хаджидимово започна още в неделя. Десетки българи и гърци нощуваха край светата обител в...
Русе. Чудотворна икона излагат за поклонение в църквата "Св. Димитър" в русенското село Пепелина на Лазаровден. Ценният лик на Света Богородица Млекоп...
Добричлии извиха опашки пред копието на чудотворната икона "Пресвета Богородица - Геронтиса" и се помолиха за по-добри дни. Вярващите изпълниха храма...
Варна. Днес копието на чудотворната икона на Св. Богородица Старица ще бъде дарена на Варна. Тя ще бъде положена в храма Св. Успение Богородично.Копие...