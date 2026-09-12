Почитаме воина, който видя Кръста в небето. Не ходете в гората
Две чудотворни икони пазят вярващите
Следете всички новини, анализи и коментари за Чудотворни Икони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две чудотворни икони пазят вярващите
Чудотворни икони на Божията майка пазят най-големите ни манастири
Варна. С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан копия на две чудотворни икони намиращи се в строя...