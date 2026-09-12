Жега до 40°: България се пържи, а Персеидите ни готвят нощно небесно шоу
Прохладата е в планините
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Прохладата е в планините
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
След залез слънце ще има и порой от падащи звезди
Небесният спектакъл ще продължи до 14 август
При добра видимост по време на пика могат да се наблюдават до 120 падащи звезди на час
Много небесни явления ще могат да се наблюдават този месец от Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Това съобщи Никола Петров, директор на...
Тази нощ е пикът на метеорния поток Персеиди