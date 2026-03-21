Ловци на затъмнения-индустрия за милиарди долари

Да преследваш слънчево затъмнение звучи като сюжет от приключенски роман, но за хиляди хора по света това е истинско хоби. От избора на идеалното място до специалните очила и точния момент – всяка подробност е важна, ако искаш да попаднеш на правилното място в правилното време.

Хората се възхищават на слънчевите затъмнения от хилядолетия – от наблюдателите на небето в древна Месопотамия до ентусиастите през XIX век. Но именно затъмнението над източното крайбрежие на САЩ през 1970 г. и първият круиз за наблюдение на затъмнение две години по-късно превръщат тези небесни явления в глобално туристическо събитие.

Днес „туризмът на затъмненията“ се превърна в масово явление и индустрия за милиарди долари.

Между 2026 и 2030 г. ще има само няколко пълни слънчеви затъмнения, започвайки с пръстеновидното затъмнение „огнен пръстен“ на 17 февруари, тази година. Това означава, че любителите на астрономията ще имат ограничени възможности да попаднат в т.нар. „път на пълното затъмнение“. Затова подготовката – от проучването на най-подходящото място до резервирането на настаняване – е от решаващо значение. А тъй като пълните слънчеви затъмнения през 2026 и 2027 г. ще преминат над Антарктида, Исландия, Испания, Египет и Северна Африка, астрономи и специалисти по космически туризъм казват, че сега е моментът да започнете подготовката си.

През 2026 г. пълното слънчево затъмнение ще бъде на 12 август. Пътят му ще премине над Северния ледовит океан, източна Гренландия, западна Исландия и северна Испания.

На 17 февруари пръстеновидно слънчево затъмнение премина над отдалечени райони на Източна Антарктида. Малцина избрани наблюдаваха почти две минути от явлението, докато частично затъмнение се виждаше и в други части на Антарктида, както и в най-южните райони на Южна Америка и Африка.

Испания: Затъмнението през август 2026 г. ще премине над островите Майорка, Менорка и Ибиса, където ще може да се наблюдават около минута и половина до две минути пълно затъмнение над Балеарско море. Хотелът „Джумейра Майорка“, разположен на скала, вече е посочван като отлично място за наблюдение. Планинските райони във вътрешността на северно-централна Испания, включително средновековните градове Бургос и Сория, също са добри бази. Туроператорът Wilderness Travels например, организира специални турове за затъмнението през 2026 г., включително наблюдение от винарна на хълм и лекции на астрофизика и известен „ловец на затъмнения“ д-р Алекс Филипенко.

Исландия: Максималната фаза на пълното затъмнение – с продължителност 2 минути и 18 секунди – ще се наблюдава в залива Брейдафьордур между Западните фиорди и полуостров Снайфелснес. Любителите на планинските преходи могат да се включат в организирана ледникова експедиция и да наблюдават затъмнението от върха на ледника Снайфелсйокутъл. Друг вариант е шестдневна екскурзия до рибарското селище Арнарстапи на южния бряг на полуостров Снайфелснес. Ледници, вулкани и плажове с черен пясък ще създадат почти извънземен фон за небесното явление.

Гренландия: Пътят на пълното затъмнение – продължаващ около 2 минути и 17 секунди – ще обхване отдалечени и необитаеми части от източното крайбрежие на Гренландия и околните морски райони. Най-добрият начин да го наблюдавате е с круиз, например експедицията на New Scientist Discovery Tours, която плава в района на Скорсби Сунд за оптимална гледка в деня на затъмнението. Polar Latitudes Expeditions също организира круизи, които отвеждат пътешествениците до дивия бряг Блосвил, за да наблюдават явлението сред ледници.

Какво следва?

През 2027 г., на 2 август, пълното слънчево затъмнение ще премине над южна Испания, Северна Африка и Близкия изток. Това ще бъде най-дългото пълно слънчево затъмнение над суша през XXI век, достигайки максимална продължителност от 6 минути и 23 секунди в Луксор, Египет.

Египет: Туроператори вече подготвят специални круизи по река Нил за наблюдение на затъмнението през 2027 г., включително 11-дневно пътуване на Smithsonian Journeys. Оазисът Сива и град Асиут също ще попаднат в зоната на пълното затъмнение. Wilderness Travel също обяви круиз по Нил, посветен на наблюдението на явлението в Луксор.

Мароко: Град Танжер ще бъде едно от най-добрите места за наблюдение – там пълната фаза ще продължи около 4 минути и 50 секунди. Туристическият пакет „Total Solar Eclipse 2027“ включва обиколки на пустинята Сахара и древни медини, освен самото небесно събитие.

Южна Испания: Малага и Кадис също са сред отличните точки за наблюдение. В Малага пълното затъмнение ще продължи около 1 минута и 50 секунди, а в Кадис – почти 3 минути. Организират се и морски круизи покрай бреговете на Испания и Португалия, с посещения в Кадис и Коимбра.

За търсачите на по-екстремни преживявания компании като Untamed Borders вече предлагат експедиции за затъмнението през 2027 г. в Алжир, Либия и Пунтланд, които също ще попаднат в зоната на пълното затъмнение.

