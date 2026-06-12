Сестрата на Карла Бруни очарова БГ публиката
Люк Бесон поздрави Валерия Бруни Тедески на сикрет парти
Следете всички новини, анализи и коментари за Валерия Бруни Тедески. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Люк Бесон поздрави Валерия Бруни Тедески на сикрет парти
Валерия Бруни Тедески е звездата в италианския хит „Дузе“, с нея е и съпругата на Микеле Плачидо
В драмата "Човешкият капитал" всичко започва в мрачна, снежна нощ в Северна Италия, но всъщност това е финалът на филма. Смъртта на случаен човек е пр...