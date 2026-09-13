Всичко за Ричард Гиър

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Ричард Гиър пак соло

Ричард Гиър пак соло

Ричард Гиър отново е сам. Холивудската звезда и Падма Лакшми са се разделили. Романтичната им връзка продължи едва шест месеца, пише в. "Ню Йорк таймс...

14 октомври | 17:15
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Ричард Гиър стана клошар

Ричард Гиър стана клошар

Социален експеримент, свързан с бъдещ филм, показа, че хората все още не са загубили чувствителността си. В центъра на голяма гара един мъж стои облег...

28 април | 17:50
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