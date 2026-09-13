Ричард Гиър призна за Оскарите
Актьорът полчуи 20-годишна си забрана
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Актьорът полчуи 20-годишна си забрана
Холивудският актьор наскоро се премести в Испания
Какви са били истинските отношения между актьорите
По време на тв интервю
По време на майсторския клас на 81-ия филмов фестивал във Венеция
Двамата се разделиха след 4 години брак
Топ 10 на звездите без приятели
Алехандра Силва е зарадвала актьора с втори син
Прочутият актьор дундурка бебе от испанска красавица
Актьорът разхожда 5-месечния бебок из Тоскана
Така е трябвало да завърши филмът "Хубава жена" в оригиналната версия на сценария
69-годишният холивудски актьор има син от третата си съпруга
Ричард Гиър и младото му гадже в Сицилия
Ричард Гиър отново е сам. Холивудската звезда и Падма Лакшми са се разделили. Романтичната им връзка продължи едва шест месеца, пише в. "Ню Йорк таймс...
Ричард Гиър е будист и последовател на Далай Лама от 1978 г., когато посещава Непал и изследва живота на монасите и ламите там. Оттогава свързва съдба...
Социален експеримент, свързан с бъдещ филм, показа, че хората все още не са загубили чувствителността си. В центъра на голяма гара един мъж стои облег...
Филмът "Хубава жена" се превръща в мюзикъл на Бродуей. Режисьорът на лентата Гари Маршал и продуцентката Пола Уогнър търсят композитори, текстописци и...