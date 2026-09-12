ПромениКартинката и WE ARE EARTH. Силата на изкуството в ритъма на Аполония
Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
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Созопол посрещна впечатляваща изложба и дискусия за екология и креативност
Билетите за фестивала са вече в продажба, като зрителите могат да закупят и „златен билет“, който им осигурява достъп до всички събития от програмата.
Емблематичният фестивал оживява след почти 10-годишно прекъсване
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Стара Загора по Програма „Култура“
Билетите са вече в продажба, зрителите могат да закупят и „златен билет“, който им осигурява достъп до всички събития от програмата
Новият музей ще бъде седмото място, където ще се помещава Националната галерия на Германия
Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие
Тексас призна родния си герой
Център за визуални и сценични изкуства ще бъде официално открит тази вечер в Американския университет в Благоевград. церемонията е от 18,30 часа в Ст...
Благоевград. 10 дни ще продължи Националният фестивал на изкуствата в Благоевград. Домакин на проявата, която стартира утре, е Югозападният университе...
Освен основните лекционно-дискусионна и артистична части, събитието ще има и богата паралелна програма Над 600 са регистрираните гости на Международн...
Лидо ди Йезоло. Вицепрезидентът Маргарита Попова откри седмото издание на международния фестивал на изкуствата за деца и младежи „Орфей в Италия" в Ли...
Глазгоу. Пожар избухна в едно от реномираните училища по изкуства в света – школата в Глазгоу. Огнената стихия нанесе големи щети на историческата сгр...
Кърджали. Училище за свободното време отвори врати в началото на октомври в Кърджали. Детският комплекс предлага занимания за децата в 25 клуба. Момич...
Смолян. Разнообразни срещи с изкуството предстоят за второто издание на „Родопи фест" в сърцето на Родопа планина. Събитието ще се проведе от 12 до 16...