Рожден ден празнува родна шампионка с недостижим рекорд

Днес рожден ден празнува Тереза Маринова, една от най-ярките звезди в историята на българската лека атлетика. Родена на 5 септември 1977 г. в Плевен, тя записва името си със златни букви в световния спорт със своите забележителни успехи в дисциплината троен скок.

Върхът в нейната кариера е на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г., където печели златен медал с впечатляващ резултат от 15.20 метра. Този опит не само ѝ носят олимпийската титла, но и поставя национален рекорд на България, който остава неподобрен и до днес.

В богатата си витрина от отличия Маринова притежава още световна титла в зала (Лисабон, 2001), европейска титла в зала (Виена, 2002) и бронзов медал от Световното първенство на открито в Едъмънтън през 2001 г. Тя е и световна шампионка за девойки от Сидни през 1996 г.

Заради изключителните си постижения е избрана за Спортист №1 на България за 2000 г. След приключване на състезателната си кариера Тереза Маринова продължава да вдъхновява младите поколения като преподавател, спортен анализатор и организатор на детски атлетически турнири.

Днес черпят още:

Величко Конакчиев, журналист

Проф. Иво Христов, социолог

Минчо Коралски, политик

Теодора Бургазлиева, "Мис България" 2002 г.

Мирослав Данов (Мирон), музикант, бас китарист

Димитър Христов, началник Болнична аптека УМБАЛ „Софиямед“

Доц. Стоян Александров, съветник в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Николай Михайлов, началник Отделение по съдова хирургия в УМБАЛ „Пълмед“