Километрични тапи по пътя към Гърция. Ето къде е ад

Километрично задръстване край Кресна часове преди началото на празничните дни.

Най-сериозно беше натоварването в отсечката от пътния възел при Симитли до светофарната уредба в Кресна. 18-километровото Кресненско дефиле, което обичайно се преминава за около 30 минути, днес отнема на шофьорите повече от час.

Причината е засиленият трафик към Гърция. Въпреки ограниченията за движение на тежкотоварни автомобили, потокът от леки автомобили остава изключително натоварен.

Ограниченията за камионите в посока ГКПП „Кулата“ ще продължат и утре – те няма да могат да се движат между 9 и 14 часа. В понеделник, когато се очаква засилен трафик в обратната посока към София, отново ще бъде въведено ограничение за тежкотоварните автомобили.

Шофьори разказват, че пътуването им е било забавено с поне час.