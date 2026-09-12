Как баба Есма стигна 109 години: Тайната на най-възрастната жена у нас
Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
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Столетницата се радва на голямо семейство – шест деца, 15 внуци и девет правнуци
Със съдействието на ръководството на ДПС, на място вече е изпратена тежка техника
Лидерът на ДПС се срещна с кметовете Фахри Молайсенов и Шинаси Сюлейман
Кметът и общинарите избраха стратегията на Делян Пеевски
Стига толкова страх, бъдещето на хората е най-важното, казват градоначалниците
Това е станало на площада в селото
Каква е причината за нападението
В издирването им се включи целият наличен състав на полицията в Кирково
Лидерът на ДПС направи демонстрация в Кирково
Властите са осигурили и общинско жилище, в което да настанят Росица Боянова
Инициативата се провежда за петнадесети път в община Кирково
Осигурено е видеонаблюдение на най-невралгичните точки на общината
Криминалисти от полицията в Кирково разкриха кражба на бивол от землището на село Хаджийско. След подаден сигнал от собственика и организирани издирва...
15 безработни младежи от Кирковско придобиха нова професионална квалификация и специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца"...
Граничната община Кирково има намерение да организира Фестивал на чушката през есента, а идеята е заимствана от Празника на черешата в съседна Гърц...
Трупът на 60-годишен е бил намерен в землището на село Кирково, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Овчар открил тялото на местния жител. Дежурна операт...
Проявите по повод 102-годишнината от създаването на община Кирково започнах със спортна надпревара. Четири отбора от четири общини в България преме...
В граничната община Кирково, един от най- големите производители на тютюн в страната преди години, реколта 2015 е около 1 000 тона. Производството е...
Община Кирково изгражда нови паркинги за гости от Гърция. Предвижда се в следващите няколко месеца да се оформят паркоместа за близо 100 автомобила, с...
Снаряд е бил открит в местността "Син вир" в граничната община Кирково, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. На корозиралото взривно устройство попаднал...