Баба Милка от Свиленград стана на 100 години без болести и диети

100 годишен юбилей празнува Милка Милчева от Свиленград. Тя е праплеменница на Васил Левски. Баба й Мария е дъщеря на сестрата на Левски – Ана (Яна). Има и пряка роднинска връзка с първия партизанин в Родопите Петър Велев, с когото са първи братовчеди. Завършила е Стопанското училище в родния си град Пещера, а след това Медицинското училище в Ямбол.

В Свиленград остава след като през 1951 година среща голямата си любов - свиленградчанина Павел Спасов, с който се запознали докато отбивал войниклъка в Пещера. Когато откриват болницата в града, тя работи като медицинска сестра в отделението по хирургия и в детската ясла в село Капитан Андреево до 1980 г., когато се пенсионира.

В рода на баба Милка всички са дълголетници – брат й и сестра й достигат до 95 години, а майка й и баща й – до 89. Има един син, двама внуци и трима правнуци. Всички са около нея и я обсипват с внимание и грижи.

Баба Милка е подвижна и в добро умствено здраве, помни дати, събития, имена и всичко преживяно през последния един век. От 20 години страда от глаукома и вече не вижда. Казва, обаче, че се чувства се на 60. През живота си не е боледувала, не е спазвала диети, обичала е мастика и кафе. Преди да ослепее е следяла модата и е шиела дрехи за себе си и близките си. Сега се гордее с постиженията на наследниците си. Правнучката й Ясмин Байдар стана ученичка на 2025 година на СУ „Д-р Петър Берон”. Класира се първа на областния кръг на олимпиадата по химия и е единствената ученичка от Хасковска област, поканена да участва в „Школа по химия за най-добрите български ученици“ към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Също като прабаба си, момичето има интерес към медицината и вече се подготвя за кандидатстудентските изпити догодина. Преди броени дни Ясмин получи и сертификат за владеене на английски език от Кеймбридж.

За юбилея си Баба Милка получи Поздравителен адрес лично от кмета арх. Анастас Карчев, а подаръци й поднесе заместникът му Анелия Георгиева, която посети столетницата в дома й.

