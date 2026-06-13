Живеем ли по-дълго? Акад. Иванов каза истината
Според НСИ средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2023-2025 г., е 75,9 години
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Според НСИ средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2023-2025 г., е 75,9 години
Актуални данни на Евростат
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