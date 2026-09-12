"Той си тръгна, без да помогне на детето ни": Близките на Криси поискаха най-тежката присъда
Роднини и приятели на загиналото9-годишно момиче се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново
Следете всички новини, анализи и коментари за Айтос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Роднини и приятели на загиналото9-годишно момиче се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново
Обектът е функционирал без да бъде вписан в Националния електронен регистър
Това е втори подобен случай само за последните няколко седмици
Задържан е за 24 часа
2823 избиратели са подкрепили Движението, втора сила е ГЕРБ с 2528 гласа
20 години редица политици използват проблема за дървата за огрев за политически цели
Бебето е с бяла кожа, тежи 2200 гр, а преди да бъде оставено на улицата, е било нахранено
Водачът се е обърнал в канавка на прав участък
Днес не е модерно да се мрази, каза Мустафа Карадайъ на митинг в Айтос
Два труса през три часа у нас
Земетресението е с магнитуд 3.3 по Рихтер
Ограничават временно преминаването на тежкотоварните камиони през града
Хората настояват да бъде изграден обходен път около града
Протестиращите клекнаха и запазиха минута мълчание в памет на жертвите
Хората настояват за справедливо наказание, спрямо всички виновни за загиналото преди седмица семейство
На място загинаха бащата - 32-годишният Нури Джелил, и децичата - момченце на 9 г. и момиченце на 6 г.
Майката е в много тежко състояние
Велосипедистката е с фрактура на черепа, счупени кости на подмишницата и бедрото
За демокрацията и свободата трябва да се борим всеки ден, каза лидерът на ДПС
Малко след 15 ч. са се блъснали тир и два леки автомобила.