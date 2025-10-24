БАБХ затвори нерегламентиран обект за приготвяне на храни в град Айтос

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатираха нерегламентиран обект на територията на гр. Айтос при извършване на рутинна проверка по плана за официален контрол на обекти за производство и търговия с храни.

Обектът е функционирал без да бъде вписан в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и хранителни добавки, което е нарушение на изискванията на Закона за храните.

Обектът е затворен незабавно, а от производственото помещение, в което се е приготвяло гьозлеме, са насочени за унищожаване наличните храни и суровини, съхранявани в хладилните съоръжения и представляващи потенциален риск за здравето на потребителите.

На собственика на обекта е съставен акт за установяване на административно нарушение, както и връчена заповед за спиране на нерегламентираната дейност.

БАБХ напомня, че всяка дейност, свързана с производство и търговия на храни, подлежи на регистрация и официален контрол с цел гарантиране на безопасността на потребителите.

