Появи се революционен пътен знак! За какво предупреждава
Първоначално концепцията за знака е разработена във Франция, след това Испания бързо пое инициативата
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Първоначално концепцията за знака е разработена във Франция, след това Испания бързо пое инициативата
На улицата, която вечно е в ремонт
Бруклин. Край на лутането в града. Цифрова компания в Бруклин създаде най-умния пътен знак в света - Points. В интерактивен режим той показва информац...