Появи се революционен пътен знак! За какво предупреждава
Първоначално концепцията за знака е разработена във Франция, след това Испания бързо пое инициативата
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Първоначално концепцията за знака е разработена във Франция, след това Испания бързо пое инициативата
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Това е коментарът на експертите
Бургас. Пристанище Бургас временно е затворено за обработка на кораби и товари заради намалена видимост, съобщи "Фокус". Това съобщиха от порта. В гр...
Варна. Пристанище Варна е затворено за всички кораби заради мъгла и намалена видимост, съобщиха от Координационния център на порта, цитирани от "Фокус...
София. Поради мъгла в някои райони на страната видимостта е намалена. Пътните настилки в страната са сухи, на места мокри, частично заснежени и заледе...