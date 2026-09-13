САЩ струпва мощни военни сили на ново място в Средиземно море
Гръцки депутати алармират за възможни политически и военни последици при конфликт със Иран
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Гръцки депутати алармират за възможни политически и военни последици при конфликт със Иран
Трусът е засечен на около 137 км от Атина
Арестът е извършен в автобус по маршрута Атина–София
Трус със сила от 3,5 по Рихтер
Това е най-скъпият военен кораб, строен някога
Забрана за излизане в нощните часове
Засега няма информация за пострадали и материални щети
Не се съобщава за жертви и разрушения
Лодка с няколкостотин мигранти е потънала край гръцкия остров Крит. Това съобщи представител на местната полиция пред АФП. „Хората са във водата. Хвъ...
Земен трус с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е било усетено на гръцкия остров Крит, съобщава атинската национална обсерватория. Епицентърът на трус...
Трус с магнитуд 4,8 по Рихтер бе усетен в Крит. Това показват данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Епицентърът на земетресен...
Българка се е самоубила на остров Крит. 38-годишната ни сънародничка е била намерена мъртва в петък, в тоалетна на къща в района на Франкокастело. То...
Атина. Няколко земетресения с магнитуд между 2.3 и 3.9 по Рихтер бяха регистрирани на остров Крит. По данни на Европейския средиземноморски сеизмолог...